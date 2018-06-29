В Вологде разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку

В Вологде разыскивают 17-летнюю Елизавету Курявую. Девушка ушла из дома на Кирова, 66 утром 24 июня, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно, сообщает группа поискового отряда "Ты не один" в соцести.

Рост девушки - 175 см, она худощавого телосложения, глаза серые, волосы черные с синим оттенком чуть ниже плеч. Была одета в светлый топ в голубую полоску, черные лосины, черный бантик с надписью, камуфляжную куртку, очки с круглыми зелеными стеклами. При себе имела рюкзак с надписью: Paris. Особые приметы: родинка на мизинце правой руки.

Может находиться в городе Химки Московской области.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о Елизавете Курявой, просят позвонить по тел.: 102 (полиция) или 89115056898 (волонтеры) или написать на почту poisk_detei35@bk.ru