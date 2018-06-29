Заместителя главы поселка Хохлово в Кадуйском районе незаконно приняли на работу

29.06.2018 [Общество]

Прокуратура добилась увольнения замглавы по социальным вопросам поселка Хохлово Кадуйского района: мужчина был принят на работу незаконно.

Как сообщает прокуратура Вологодской области, чиновник был принят на работу в 2016 году. По закону, человек , занимающий его должность, должен был соответствовать ряду требований: высшее образование, не менее 4 лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы по специальности. С марта 2018 года установлены требования не менее 2 лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности.

- Вместе с тем при заключении трудового договора данный гражданин не соответствовал квалификационным требованиям, предъявляемым к стажу муниципальной службы, необходимому для замещения высшей должности муниципальной службы — заместителя главы администрации, а также не соответствовал указанным требованиям на момент проверки, - говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, в нарушение требований  закона, мужчиной не были представлены сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу.

В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой Кадуйского района в адрес главы администрации муниципального образования было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, трудовые отношения с заместителем главы администрации  поселка Хохлово в настоящее время расторгнуты.

Тэги: чиновники
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