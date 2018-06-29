Четверо вологжан похитили жителя Новгородской области и увели в Череповец

Четверо жителей Вологодской области обвиняются в похищении 32-летнего нижегородца. Инцидент произошел 21 июля прошлого года, сообщает прокуратура Нижегородской области.

По версии следствия, обвиняемые, находясь на улице Сергея Акимова в Нижнем Новгороде, угрожая предметом, похожим на пистолет, насильно посадили 32-летнего мужчину на глазах его жены в автомобиль. Потерпевшего увезли в Череповец, где, угрожая убийством, вымогали у мужчины денежные средства - более миллиона. Отпустили его только после того, как он написал обвиняемым на требуемую ими сумму расписку. Потерпевший обратился в полицию, злоумышленников задержали. Теперь они предстанут перед судом за похищение человека,вымогательство, угрозу убийством.