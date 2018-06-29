Ремесленная ярмарка, битва с Золотой Ордой, выставка ретро-автомобилей: программа празднования Дня города в Вологде

29.06.2018 [Культура]

Вологда готовится отметить 871-летие со дня основания. Основные мероприятия пройдут в городе в субботу, 30 июня, однако часть их запланирована на вечер пятницы и воскресенье.

Так, сегодня в 18 часов на Кремлевской площади состоится торжественное открытие сразу двух фестивалей – «Город ремесел» и VIII Русских Ганзейских дней. Оба они пройдут в городе с 29 июня по 1 июля. На Кремлевской площади и аллее на набережной реки все три дня будет работать ярмарка мастеров-ремесленников.

В 17 часов от памятника 800-летию Вологды начнется праздничное шествие в средневековых костюмах в рамках Русских Ганзейских дней. В нем примут участие более 400 человек. Также на Кремлевской площади в пятницу днем развернется Ганзейский пикник, а в Юго-Западной башне Вологодского кремля - Музей ремесел Ганзейских городов. 29 июня в "Красном углу" в Вологде откроется экспозиция народных промыслов русских Ганзейских городов. С 21 часа на Кремлевской площади начнется концерт группы «Партизан FM».

В это же время на площадке у часовни возле Кремлевского сада стартует огненное шоу фестиваля «Город ремесел»: специалисты будут обжигать заранее слепленное из глины двухметровое древо народной культуры.

29 и 30 июня, а также 1 июля в Кремлевском саду с 12 до 17 часов будут проходить мастер-классы по росписи, лепке из глины, берестоплетению, кружевоплетению и лоскутному шитью.

30 июня, в субботу, в 12 часов на Кремлевской площади состоится торжественное открытие Дня города, церемония присвоения звания «Почетный гражданин». Затем перед вологжанами и гостями города выступят с концертами  Губернаторский колледж народных промыслов (с 12.30 до 13.30), творческие коллективы Ганзейских городов ( с 13.30 до 17 часов). С 19 до 20 часов состоится концерт певицы Варвары – она исполнит народные песни.

В субботу у Кремлевской стены со стороны проспекта Победы  развернется торгово-ремесленный посад – музей под открытым небом. Там же будет расположена выставка «Юрта кочевников эпохи Золотой Орды», экспозиция работает с 12 до 18 часов.

- Юрту приготовят участники исторических клубов реконструкций. Вход в импровизированный музей абсолютно бесплатный. Каждые 15 минут сюда будут запускать небольшие группы. Внутри сооружения будут встречать сотрудники исторических клубов, которые расскажут о каждом экспонате, а также о жизни и истории кочевников, – рассказала директор дирекции концертно-зрелищных представлений и праздников Вологды Галина Цыпкус.

С 12 до 20 часов в Кремлевском саду пройдет фестиваль клубов исторической реконструкции. Там будет работать средневековая кузница, можно будет увидеть работу ткачей, кожевенников, мастеров по обработке ткани и чеканке монет и взять у них мастер-класс. Здесь же будут открыт средневековый тир, где можно поупражняться в стрельбе из лука и арбалета, метании копья и боевых топоров, стать зрителем и участником средневековой воинской тренировки и игр времен викингов и даже продегустировать сбитень по старинным рецептам. В 18 часов начнется концерт средневековой музыки – выступит фолк-группа «Argemonia». На набережной реки Вологды 30 июня также состоится фестиваль боевых искусств "Врата Гипербореи"

Кроме того, в субботу на стадионе «Буревестник» на улице Ленинградской,5  будет показана реконструкция сражения русских воинов с ордынским войском. Из Тулы в Вологду специально для этого прибудет конница.

«Все участники реконструкции, а это восемь коней и всадников – будут одеты в костюмы русских, европейских и ордынских воинов XIII – XIV века. Действие развернется на площадке 80х40 метров. Одними из самых интересных станут показательные соревнования по владению средневековым оружием. Все элементы всадники будут выполнять галопом», – рассказал руководитель военно-исторического клуба «Сварга» из Тулы Владимир Терехов.

На площади Революции 30 июня весь день идти концерты с участием творческих коллективов города. Напротив здания городской администрации с 12 до 16 часов будет работать выставка ретро-автомобилей. С 11 до 13.30 запланировано силовое шоу - спортсменам из Ярославской области, Великого Устюга, Тотьмы, Сокола и Вологды предстоит поднимать, переносить и тянуть металлические предметы разных форм и размеров. В 23 часа начнется концерт группы «Пицца», а ровно в полночь небо озарит праздничный фейерверк.

Подробная программа празднования Дня города в Вологде – в галерее.

Тэги: День города, программа
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