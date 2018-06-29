В Вологодском районе незаконно перевозили мертвую корову без необходимых документов

В Вологодском районе возбудили уголовное дело по факту перевозки туши мертвой коровы без необходимых документов. У следователей есть основания предполагать, что мясо собирались продать.

26 июня этого года в результате совместных следственно-оперативных мероприятий сотрудники Следственного комитета и оперативники ОЭБ и ПК УМВД России по Вологодскому району остановили и осмотрели в Вологде машину, перевозившую тушу мертвого животного (коровы). Перевозчик не смог предоставить товарно-сопроводительные документы и ветеринарно-санитарные исследования качества данной продукции. Специалисты -ветеринары взяли с перевозимого животного пробы и отправили образцы на исследования.

По версии следствия, туша коровы перевозилась из одного из животноводческих предприятий Вологодского района. В связи с этим, следователи СКР провели осмотр в организации и изъяли необходимую документацию.

- В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также подробности организации деятельности предприятия по сбыту мясной продукции. Возбуждено уголовное дело ч.1 ст. 238 УК РФ по факту хранения и перевозки в целях сбыта мясной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей,- сообщается на сайте СУ СК РФ по Вологодской области.

Расследование уголовного дела продолжается.