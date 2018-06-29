Стелу в виде храма с куполами установят на въезде в Вологду

29.06.2018 [Общество]
Стелу в виде храма с куполами установят на въезде в Вологду

В Вологде определили победителя конкурса на лучший дизайн въездной стелы. Им стал Сергей Толокнов, предложивший эскиз стелы в виде Софийского собора, сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, сначала 35 поступивших на конкурс заявок оценила экспертная комиссия. Ее члены выбрали 14 лучших, на их взгляд, вариантов, которые поздне выдвинули на интернет-голосование , проходившее на новостном сайте городской администрации с 8 по 23 июня. Решение об установке стелы приняла конкурсная комиссия 27 июня.

Отметим, что вариант, который в итоге признали лучшим, согласно данным о итогах интернет-голосования, занял только второе место по количеству голосов – 1773. На первом месте оказался вот такой дизайн въездной стелы, предложенный Григорием Волковым. Он собрал 2600 голосов, но, как рассказали в пресс-службе городской администрации, часть из них была "накручена". После того, как нечестно полученные голоса убрали, на первое место вышел вариант с Софийским собором, который и стал победителем конкурса.

Тэги: стела
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