Вологжанин Илья Марсов завоевал четыре медали Кубка мира по пулевой стрельбе среди юниоров, соревнования завершились накануне в Германии.

В заключительный соревновательный день мастер спорта из Вологды Илья Марсов, вместе с партнерами по команде Артемом Филипповым и Григорием Шамаковым, стали серебряным призерами в командном зачете, в пулевой стрельбе из мелкокалиберной винтовки с расстояния 50 м. Сборная России набрала 3459 очков, из 3600 возможных и уступила только 10 очков сборной Чехии, которая заняла первое место. Третьи стали стрелки из Венгрии.



Всего Илья Марсов на этом Кубке мира завоевал 4 медали: 1 золотую, 2 серебряных и 1 бронзовую.