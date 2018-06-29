Дом со штурвалами на Чернышевского, 2 в Вологде выставят на продажу за 1 рубль

Депутаты Вологодской городской думы включили ранее неоднократно горевший дом купца Назарова, памятник архитектуры на Чернышевского, 2, в план приватизации. Конкурс по его продаже объявят в конце июля – начале августа. Первоначальная стоимость дома составляет 1 рубль, земельного участка – чуть более 235 тысяч рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.

- По заключению регионального органа охраны памятников, объект культурного наследия находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому по федеральному закону мы обязаны выставить стартовую стоимость здания в 1 рубль плюс рыночная стоимость земельного участка. Объект будет продаваться с обременением. То есть новый собственник будет обязан подготовить полный комплекс научно-проектной документации для реставрации здания, а затем восстановить его в прежнем виде, – пояснил начальник отдела аренды и организации торгов департамента имущественных отношений Дмитрий Шумов.

На данный момент органом местного самоуправления уже разработан эскизный проект по восстановлению «Дома со штурвалами». В соответствии с ним до начала реставрации здание на Чернышевского, 2, будет смещено вдоль набережной на 7 метров. Это необходимо, чтобы защитить памятник архитектуры от негативных воздействий, в том числе пыли и вибрации.