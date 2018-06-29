В Вологде 16-летний подросток получил по чужому паспорту в банке 280 тысяч рублей

29.06.2018 [Происшествия]

19-летний житель Вологды предстанет перед судом за кражу, совершенную им три года назад. Будучи подростком, он получил в банке по чужому паспорту около 300 тысяч рублей.

- По версии следствия, в сентябре 2015 года некий вологжанин (который в тот момент также был подростком), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, завладел паспортом знакомого и достоверно зная, что на его банковских счетах имеются денежные средства, предложил 16-летнему тогда обвиняемому по внешности визуально похожему на потерпевшего, совершить хищение денег, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Они пришли в отделение банка, где подросток предъявил паспорт и опустошил счет вологжанина, забрав несколькими частями денежные средства в общей сумме 281 тысяча рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Сейчас материалы, собранные в отношении 19-летнего молодого человека, переданы в суд. Следствие по делу его сообщника еще ведется.

Тэги: банки, паспорт
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