В Вологде произошел пожар в здании хлебокомбината на улице Самойло
29.06.2018 [Происшествия]
Фото Oleg Petrov, vk.com
В Вологде сегодня утром произошел пожар в здании хлебокомбината на улице Самойло. В соцсетях очевидцы пишут, что задымление и запах гари ощущается во всех близлежащих дворах. Сигнал о возгорании поступил в 8.10 утра.
- Пожарные работали по адресу Самойло, 20 по повышенному, второму номеру вызова. Информации о пострадавших нет. По состоянию на 9.13 пожар полностью ликвидирован, - сообщили Newsvo в ГУ МЧС по Вологодской области.
Причина пожара, а также его площадь, пока не сообщаются.