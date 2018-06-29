В Вологде произошел пожар в здании хлебокомбината на улице Самойло

Фото Oleg Petrov, vk.com

В Вологде сегодня утром произошел пожар в здании хлебокомбината на улице Самойло. В соцсетях очевидцы пишут, что задымление и запах гари ощущается во всех близлежащих дворах. Сигнал о возгорании поступил в 8.10 утра.

- Пожарные работали по адресу Самойло, 20 по повышенному, второму номеру вызова. Информации о пострадавших нет. По состоянию на 9.13 пожар полностью ликвидирован, - сообщили Newsvo в ГУ МЧС по Вологодской области.

Причина пожара, а также его площадь, пока не сообщаются.