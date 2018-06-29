Футбольный клуб "Череповец" обыграл "Рыбинск" со счетом 5:1

29.06.2018 [Спорт]

Футбольный клуб "Череповец" разгромил "Рыбинск", а вологодские "4 сада" были сильнее "Шинника"-М".

В среду в рамках матча чемпионата Межрегиональной федерации "Золотое кольцо" среди команд III лиги футбольный клуб "Череповец" принимал молодёжную команду ФК "Рыбинск". Первый тайм завершился вничью 1:1, а после перерыва подопечные Владимира Голубинского отправили в ворота соперника четыре безответных мяча. Как итог, 5:1 в пользу команды из Череповца. В составе "желто-черных" дублем отметился Антон Балашов.

Вологодские "4 сада" на выезде встречались с "молодёжкой" ярославского "Шинника". Матч завершался 1:2 в пользу команды из областной столицы. Вологжане в этот вечер забивали и в чужие, и в свои ворота. Артур Мальгин дважды поразил ворота соперника, а Евгений Смирнов отметился автоголом.

После этих побед футбольный клуб "Череповец" поднялся на 2 место, а "4 сада" на 5-е. В следующем туре череповчане 4 июля в гостях сыграют против тверского клуба ШОР, вологжане же 11 июля будут играть в Костроме.

Тэги: Футбол
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