В Вологде разыскивают 73-летнего пассажира поезда Екатеринбург-Санкт-Петербург

В Вологде разыскивают пассажира поезда Екатеринбург-Санкт-Петербург.

По информации поисково-спасательного отряда "Ты не один", 73-летний Марс Абдуллин 25 июня около 22:40 сошел в Вологде с поезда Екатеринбург-Санкт-Петербург и пропал. Приметы: рост 165 см, волосы темные, глаза карие. Был одет в серый пиджак, черные брюки. При себе имел черную спортивную сумку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о Марсе Абдуллине, просят позвонить по тел.: 102 (полиция) или 89115056898 (волонтеры) или написать на почту poisk_detei35@bk.ru