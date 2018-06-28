В Череповецком районе возбудили уголовное дело в отношении конкурсного управляющего СХПК «Овощной»

28.06.2018 [Происшествия]

Конкурсного управляющего СХПК «Овощной» подозревают в злоупотреблении полномочиями, возбуждено уголовное дело. 

В ходе доследственной проверки правоохранительными органами установлено, что внешний управляющий предприятия-банкрота СХПК «Овощной», имея деньги на расчетном счету от реализации произведенной продукции , не оплатил около 2 млн рублей ООО «Росток» за выполненные работы в октябре 2016 года. По версии следователей, управляющий оставил эти деньги себе. В свою очередь ООО «Росток», не получив оплату от предприятия, не смогло выплатить зарплату работниками.

«Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района. Прокуратурой Череповецкого района признано законным возбуждение уголовного дела по факту злоупотребления полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации», - поясняют в прокуратуре Череповецкого района.

СХПК «Овощной» уже несколько лет находится в стадии банкротства. Сегодня заместитель губернатора Михаил Глазков заявил о том, что появился предприниматель, готовый реанимировать данное овощное хозяйство.  Активы кооператива были приобретены предпринимателем Алексеем Хохловым. Он уже занялся восстановлением большой теплицы на 7 тысяч квадратных метров и планирует восстановить производственный комплекс на 1,5 тысячи квадратных метра.

Тэги: СХПК Овощной
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