В Вологде двое подростков пытались угнать иномарку, чтобы продать ее на запчасти

28.06.2018 [Происшествия]

В Вологде двое подростков предстанут перед судом за попытку угона машины. Юноши хотели отогнать чужой автомобиль в безлюдное место и продать на запчасти, однако заметили свидетелей и убежали.

Инцидент произошел вечером 5 октября прошлого года. По версии следствия, вечером 5 октября прошлого  года 15-летние обвиняемые и их 13-летний приятель пытались угнать автомобиль марки «Daewoo Matiz» с улицы Луначарского. На мысль похитить автомобиль их натолкнули ключи от машины: владелица их потеряла, а кто-то из знакомых одного из подростков нашел и отдал им.

В присутствии двух знакомых ребят обвиняемые стали толкать автомобиль, желая отогнать его в безлюдное место. Вскоре в машине заблокировался руль, и они не смогли продолжить движение. Кроме этого, юноши заметили жителей соседнего дома, которые наблюдали за ними, и скрылись.

12 ноября  прошлого  года один из обвиняемых с 12-летним приятелем на остановке «Лукьяново» увидели нетрезвого прохожего и подбежали к нему. Обвиняемый ударил мужчину кулаком в лицо, после чего тот упал на землю и потерял сознание. 12-летний подросток забрал у мужчины сумку с содержимым: зарядным устройством для телефона, ключами, спиртным и 5 кусками хозяйственного мыла. Из нагрудного кармана свитера подростки забрали кошелек с 2300 рублями.

Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Вологодской области, двум 15-летним подросткам следователи СКР предъявили обвинение в совершении уголовно наказуемых преступлений. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении  преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.«а» ч.2 ст.161 УК РФ (покушение на грабёж группой лиц по предварительному сговору) и п.п.«а, г» ч.2 ст.161 УК РФ (грабёж группой лиц по предварительному сговору). Материалы в отношении не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности малолетних вологжан переданы в органы полиции для принятия иных мер профилактики.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы дела переданы в суд.

Тэги: угон, кража. подростки
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