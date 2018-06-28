Дождливое лето 2017 года будет сказываться на состоянии сельского хозяйства Вологодской области еще несколько лет

Дождливое лето 2017 года и переувлажнение почв еще несколько лет будут оказывать влияние на сельское хозяйство Вологодской области, заявил во время пресс-завтрака замгубернатора Вологодской области Михаил Глазков.

«Эти последствия будут сказываться, наверно еще года 2-3 на состоянии каждой посевной и каждой уборочной. В первую очередь это связано с тем, что поля при уборке урожая и при вспашки зяби были, как мы говорим специальным термином, изрезаны колесами тракторов и иной гусеничной техники, поэтому приходилось их повторно перепахивать на отдельных участках осенью, на других весной. Кроме того, как правило, мы поднимаем зяби каждый год порядка 100, 110 тысяч гектаров, к сожалению, в прошлом году в связи с проблемами переувлажнения – техника просто не смогла зайти на поля, зябей было вспахано всего лишь 70 тысяч гектаров. Соответственно всю эту работу приходилось делать весной», - отметил Михаил Глазков.

Все это повлекло за собой дополнительные финансовые затраты, временные потери. В этом году посевной сезон тоже начался неоднозначно. Жаркий май выдался достаточно ветреным. На непрогретой, но сухой почве образовалась корка, которая мешала созреванию земли, ее нагреванию.

Поэтому посевную начали на неделю позже, чем планировалось, пришлось привлекать дополнительные силы, чтобы все успеть.

«С запозданием, но сев мы выполнили в необходимых параметрах. В целом, поля засеяны. По состоянию, на сегодняшний день, урожай у нас должен быть неплохой», - сделал вывод Михаил Глазков.

Прошлое лето так же негативно сказалось на плодородии почв, удобрения вымыты из земли.

«Даже при обычном стечении обстоятельств ежегодно требуется внесение удобрений. У наших аграриев есть возможность получать удобрения не через торговый дом, а напрямую с предприятия. Это позволяет приобретать удобрения на 10-15% дешевле, чем на рынке РФ. В этом году было закуплено порядка 30 тысяч тонн удобрений. В идеале хотелось бы больше», - говорит Михаил Глазков.

Он аргументировал свою позицию тем, что вологодские аграрии вносят на гектар порядка 45 килограмм удобрений, но этот показатель должен быть выше почти на 10 килограмм, особенно после прошлогодних дождей.

В этом году в рамках господдержки сельхозпроизводителям Вологодской области весной было выплачено 754 миллиона рублей. Как правило, деньги направляются хозяйствами на приобретение удобрений, семян, ГСМ, запчасти, новую технику и так далее

Весенняя кампания - одна из самых затратных, чтобы ее реализовать, вологодским аграриям требуется 1,5 миллиарда рублей. Как было сказано выше, более 700 миллионов рублей этой суммы покрыла господдержка, еще около 500 миллионов были найдены за счет кредитных ресурсов, остальные деньги – собственные сбережения хозяйств.