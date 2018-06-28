Российскому Деду Морозу из Великого Устюга вручили новый паспорт

В Великом Устюге вручили новый паспорт Деду Морозу. Чиновники напомнили зимнему волшебнику, что свой предыдущий документ с пропиской в вотчине он получил в 1998 году, когда стартовал проект "Великий Устюг - родина Деда Мороза". По закону, через 20 лет паспорт подлежит замене.

"Вот это неожиданно! И то верно, уж 20 лет прошло, как решил я обосноваться на родине, в городе чудесном Великом Устюге. Но духом я молод, и всегда стараюсь быть в одной теме с молодежью. Спасибо, мои родные! Буду беречь этот важный документ", - поблагодарил Дед Мороз.

Паспорт Российского Деда Мороза содержит все необходимые данные - дату и место рождения, место жительства, фотографию, подпись, серию и номер, сообщает пресс-служба зимнего волшебника.