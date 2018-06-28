В Вологде врач областной детской клинической больницы умер на рабочем месте
28.06.2018 [Происшествия]
Врач областной детской клинической больницы на Пошехонском шоссе умер на рабочем месте.
- Накануне нам пришло извещение о том, что 62-летний травматолог-ортопед умер на рабочем месте. Он дежурил с 26 на 27 июня. 27 июня 8:45 мужчину без признаков жизни нашли в ординаторской,- рассказал Newsvo и.о. заместителя руководителя Государственной инспекции труда по Вологодской области Сергей Власов.
Инспекция труда проводит проверку по данному факту, причины смерти медика выясняются.