В Вологде врач областной детской клинической больницы умер на рабочем месте

28.06.2018 [Происшествия]

Врач областной детской клинической больницы на Пошехонском шоссе умер на рабочем месте.

- Накануне нам пришло извещение о том, что 62-летний травматолог-ортопед умер на рабочем месте. Он дежурил с 26 на 27 июня. 27 июня 8:45 мужчину без признаков жизни нашли в ординаторской,- рассказал Newsvo и.о. заместителя руководителя Государственной инспекции труда по Вологодской области Сергей Власов.

Инспекция труда проводит проверку по данному факту, причины смерти медика выясняются.

Тэги: врачи, умер на работе
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

"Я до пенсии не доживу": что говорят вологжане о пенсионной реформе
Октябрьский мост в Вологде отремонтируют по проекту 2011 года и оставят двухполосным
В Череповце в салоне автобуса убили 35-летнюю женщину-кондуктора
В Вологде здание военного госпиталя выставили на аукцион всего за 2,7 млн рублей
Прощальные аккорды «Презентационно-сервисного центра Вологодской области»
В Вологде 1,5-годовалый мальчик ушел из детского сада во время "тихого часа"
Актеры Вологодского драмтеатра, защищающие Нанобашвили, встретились со СМИ
Федеральная таможенная служба выявила пропажу 1 млрд рублей при строительстве технопарка в Соколе
В Устюженском районе умерла двухлетняя девочка, выпившая оставленное взрослыми лекарство
«I’ll be back»: как рекламный щит в Вологде путешествует с одного незаконного места на другое
26.06.2018 [Общество]

"Я до пенсии не доживу": что говорят вологжане о пенсионной реформе

7769
10

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Российскому Деду Морозу из Великого Устюга вручили новый паспорт
В Вологде врач областной детской клинической больницы умер на рабочем месте
Полковник ГУ МЧС по Вологодской области фиктивно устроил на работу мать своего знакомого
В Череповце 75-летний пенсионер отравился парами краски в кессоне
Актриса Ирина Горбачева приедет в Вологду на кинофестиваль VOICES
В Вологде коллекторское агентство оштрафовали на 52 тысячи рублей за смс-ки должнику
В Вытегорском районе водителя, который сел за руль пьяным, оштрафовали на 220 тысяч рублей и лишили прав
 
26.06.2018 [Общество]

Прощальные аккорды «Презентационно-сервисного центра Вологодской области»

4658
0
28.06.2018 [БлогоVO]

Куда показывает солнечное пятно в Страстную пятницу?

524
0
23.06.2018 [Обзор Прессы]

Реформа под прикрытием

2263
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика