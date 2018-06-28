Полковник ГУ МЧС по Вологодской области фиктивно устроил на работу мать своего знакомого

Бывшего сотрудника ГУ МЧС по Вологодской области подозревают в мошенничестве. Мужчина фиктивно устроил на работу в управление мать своего знакомого: женщина получала деньги, но трудовые обязанности не выполняла.

- Должностное лицо в звании полковника, одна из ключевых фигур ГУ МЧС по Вологодской области, сейчас этот человек уже там не работает, договорился со своим знакомым, что устроит на работу мать этого знакомого. Женщина представила все необходимые документы в отдел кадров, это должностное лицо поспособствовало тому, чтобы ее взяли на работу. С апреля 2015 года по сентябрь 2017 года женщина числилась работником ГУ МЧС по Вологодской области и получала зарплату, но фактически в это время на работе не была, трудовых функций не исполняла, а деньги получала на карточку, - рассказали Newsvo в Военной прокуратуре Вологодского гарнизона.

В должностные обязанности женщины входило обеспечение охраны объектов ГУ МЧС. Карточку, на которую ей перечисляли зарплату, лже-сотрудница отдала своему сыну, эти деньги он тратил по своему усмотрению. Всего таким образом незаконно было получено около 300 тысяч рублей.

По материалам военного прокурора возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).