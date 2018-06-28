В Череповце 75-летний пенсионер отравился парами краски в кессоне

В Череповце пенсионер попал в реанимацию после покраски кессона. Мужчина отравился ядовитыми парами краски.

Инцидент произошел накануне во второй половине дня. В 15.30 в ЕДДС поступило сообщение о том, что в кессоне в гаражах на улице Ивачевской без сознания лежит 75-летний пенсионер.

- Спасатели приехали одновременно со "Скорой помощью". Мужчину уже вытащили наверх, но он был без сознания в тяжелом состоянии. Реанимация его увезла в больницу. Скорее всего, он пролежал несколько часов, пока его не хватились родственники,- рассказал директор череповецкой службы спасения Дмитрий Санакоев.

Днем ранее, 26 июня, при аналогичных обстоятельствах чудом остались в живых пожилые супруги.

Инцидент произошел около двух часов дня в гаражном боксе на Северном шоссе. Спасателей вызвали соседи.