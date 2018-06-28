В Череповце 75-летний пенсионер отравился парами краски в кессоне

28.06.2018 [Происшествия]

В Череповце пенсионер попал в реанимацию после покраски кессона. Мужчина отравился ядовитыми парами краски.

Инцидент произошел накануне во второй половине дня. В 15.30 в ЕДДС поступило сообщение о том, что в кессоне в гаражах на улице Ивачевской без сознания лежит 75-летний пенсионер.

- Спасатели приехали одновременно со "Скорой помощью". Мужчину уже вытащили наверх, но он был без сознания в тяжелом состоянии. Реанимация его увезла в больницу. Скорее всего, он пролежал несколько часов, пока его не хватились родственники,- рассказал директор череповецкой службы спасения Дмитрий Санакоев.

Днем ранее, 26 июня, при аналогичных обстоятельствах чудом остались в живых пожилые супруги.

Инцидент произошел около двух часов дня в гаражном боксе на Северном шоссе. Спасателей вызвали соседи.

- 69-летний мужчина красил кессон, сверху стояла его 65-летняя супруга. Женщина увидела, что муж потерял сознание и упал. Она спустилась к нему в кессон и также потеряла сознание. Супругов вытащили. Врачам реаниматологом  на месте удалось привести их в чувство. Обоих увезли в больницу,- говорит Дмитрий Санакоев, -  Заниматься покраской кессона без страховки нельзя! Кто-то обязательно должен присутствовать. Работать нужно в изолирующем снаряжении. Использовать краску на водной основе. Нельзя красить кессон нитрокраской. Она быстро сохнет, и также быстро выделяет после покраски ядовитые пары. Это очень опасно!

Тэги: кессон, спасатели
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