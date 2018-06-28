Актриса Ирина Горбачева приедет в Вологду на кинофестиваль VOICES

28.06.2018 [Культура]
Актриса Ирина Горбачева приедет в Вологду на кинофестиваль VOICES

Актриса Ирина Горбачева, лауреат премий «Ника» и «Золотой орел» за роль в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия», приедет в Вологду на VOICES. Она выступит в качестве члена жюри фестиваля молодого европейского кино.

Как сообщает пресс-служба VOICES, в состав жюри также вошел французский кинопродюсер Шарль-Эврар Чехов – продюсер фильма Кирилла Серебренникова «Лето». Эта картина, как и «Аритмия», будет показана в Вологде в рамках фестиваля.

Выбирать лучший фильм фестиваля также будет Джонни О'Рейли – ирландский сценарист, режиссер и продюсер, автор фильма Moscow Never Sleeps (2015). Джонни давно живёт и работает в России и уже был гостем фестиваля VOICES, когда представлял здесь свою картину «Прячься!» в 2010 году.

Председателем жюри станет режиссер и сценарист Алексей Федорченко, автор фильмов «Овсянки», «Небесные жёны луговых мари», «Ангелы революции». Новую картину режиссёра – «Война Анны» VOICES покажет 7 июля.

Напомним, VOICES состоится в Вологде с 5 по 8 июля после двухлетнего перерыва. В программе фестиваля 30 фильмов, показы пройдут в «Ленкоме», «Салюте» и Консисторском дворике Вологодского кремля. С программой фестиваля можно ознакомиться на его сайте.

Тэги: Voices
Фото с официального сайта VOICES
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