В Вологде коллекторское агентство оштрафовали на 52 тысячи рублей за смс-ки должнику

28.06.2018 [Общество]

В Вологде суд оштрафовал коллекторское агентство, слишком часто присылавшее неплательщику смс о необходимости вернуть долг.

Как сообщает пресс-служба областного управления службы судебных приставов, житель города оформил микрозайм в одной из финансовых организаций и вовремя не вернул. Фирма «продала» долг  специальному агентству, и  коллекторы, требуя вернуть долг, нарушили частоту отправляемых СМС-уведомлений в адрес должника: не более двух в сутки.

Должник пожаловался на назойливых коллекторов в УФСПП, там составили протокол по статье КоАП «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

В итоге суд назначил агентству наказание в виде административного штрафа в размере 52 тыс. руб.

Тэги: коллекторы, долги
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