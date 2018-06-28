В Вытегорском районе водителя, который сел за руль пьяным, оштрафовали на 220 тысяч рублей и лишили прав

В Вытегорском районе суд вынес приговор 40-летнему жителю поселка Депо. Мужчину признали виновным в повторном управлении авто в состоянии опьянения и применении насилия к сотруднику полиции.

Напомним, инцидент произошел в поселке поздно вечером 21 января. Пьяный подсудимый, управляя автомобилем «Лада Гранта», двигался по улице Центральной. Увидев машину ДПС, мужчина остановился, а потом начал движение задним ходом. На ближайшем перекрестке автомобиль с нарушителем свернул, после чего остановился. Нетрезвый водитель и его пассажир покинули машину и попытались уйти, но были остановлены сотрудниками полиции.

- В последующем, уже находясь на заденем сидении в патрульной автомашине ДПС, нарушитель нанес несколько ударов ногами сидевшей рядом с ним сотруднице полиции, от которых последняя выпала из автомобиля через проем задней двери. Следует отметить, что сотрудница полиции, получившая ушибы, вела себя по отношению к нарушителю корректно, провокаций и физического воздействия в отношении последнего не допускала, - сообщает прокуратура Вологодской области.

В суде водитель «Лады» заявил, что непричастен к совершению преступлений, поскольку машиной управлял не он, а ехавший с ним мужчина. Сотрудница полиции, по его версии, выпала из автомобиля сама.

- Стороной обвинения удалось предъявить убедительные доказательства, полностью опровергавшие версию подсудимого, включая показания свидетелей и видеозаписи из автомобиля ДПС, которые способствовали вынесению справедливого вердикта суда, - отмечают в прокуратуре.

Суд назначил жителю Депо наказание в виде штрафа в 220 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Кроме того, судом взыскано 20 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного сотруднице полиции. Приговор пока не вступил в законную силу.

Правоохранители также планируют привлечь к отвественности за дачу ложных показаний мужчину, который ехал в «Ладе» вместе с нарушителем. Во время судебного заседания свидетель дал суду заведомо ложные показания, указывая, что автомобилем якобы управлял он, что также было опровергнуто.