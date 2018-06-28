В Вытегорском районе водителя, который сел за руль пьяным, оштрафовали на 220 тысяч рублей и лишили прав

28.06.2018 [Происшествия]

В Вытегорском районе суд вынес приговор 40-летнему жителю поселка Депо. Мужчину признали виновным в повторном управлении авто в состоянии опьянения и применении насилия к сотруднику полиции.

Напомним, инцидент произошел в поселке поздно вечером 21 января. Пьяный подсудимый, управляя автомобилем  «Лада Гранта», двигался по улице Центральной. Увидев машину ДПС, мужчина остановился, а потом начал движение задним ходом. На ближайшем перекрестке автомобиль с нарушителем свернул, после чего остановился. Нетрезвый водитель и его пассажир покинули машину и попытались уйти, но были остановлены сотрудниками полиции.

- В последующем, уже находясь на заденем сидении в патрульной автомашине ДПС, нарушитель нанес несколько ударов ногами сидевшей рядом с ним сотруднице полиции, от которых последняя выпала из автомобиля через проем задней двери. Следует отметить, что сотрудница полиции, получившая ушибы, вела себя по отношению к нарушителю корректно, провокаций и физического воздействия в отношении последнего не допускала, - сообщает прокуратура Вологодской области.

В суде водитель «Лады» заявил, что непричастен к совершению преступлений, поскольку машиной управлял не он, а ехавший с ним мужчина. Сотрудница полиции, по его версии, выпала из автомобиля сама.

- Стороной обвинения удалось предъявить убедительные доказательства, полностью опровергавшие версию подсудимого, включая показания свидетелей и видеозаписи из автомобиля ДПС, которые способствовали вынесению справедливого вердикта суда, - отмечают в прокуратуре.

Суд назначил жителю Депо наказание в виде штрафа в 220 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Кроме того, судом взыскано 20 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного сотруднице полиции. Приговор пока не вступил в законную силу.

Правоохранители также планируют привлечь к отвественности за дачу ложных показаний мужчину, который ехал в «Ладе» вместе с нарушителем. Во время судебного заседания свидетель дал суду заведомо ложные показания, указывая, что автомобилем якобы управлял он, что также было опровергнуто.

Тэги: пьяные водители, полиция
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

"Я до пенсии не доживу": что говорят вологжане о пенсионной реформе
Октябрьский мост в Вологде отремонтируют по проекту 2011 года и оставят двухполосным
В Череповце в салоне автобуса убили 35-летнюю женщину-кондуктора
В Вологде здание военного госпиталя выставили на аукцион всего за 2,7 млн рублей
В Вологде 1,5-годовалый мальчик ушел из детского сада во время "тихого часа"
Прощальные аккорды «Презентационно-сервисного центра Вологодской области»
Актеры Вологодского драмтеатра, защищающие Нанобашвили, встретились со СМИ
Федеральная таможенная служба выявила пропажу 1 млрд рублей при строительстве технопарка в Соколе
В Устюженском районе умерла двухлетняя девочка, выпившая оставленное взрослыми лекарство
«I’ll be back»: как рекламный щит в Вологде путешествует с одного незаконного места на другое
26.06.2018 [Общество]

"Я до пенсии не доживу": что говорят вологжане о пенсионной реформе

7769
10

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Российскому Деду Морозу из Великого Устюга вручили новый паспорт
В Вологде врач областной детской клинической больницы умер на рабочем месте
Полковник ГУ МЧС по Вологодской области фиктивно устроил на работу мать своего знакомого
В Череповце 75-летний пенсионер отравился парами краски в кессоне
Актриса Ирина Горбачева приедет в Вологду на кинофестиваль VOICES
В Вологде коллекторское агентство оштрафовали на 52 тысячи рублей за смс-ки должнику
В Вытегорском районе водителя, который сел за руль пьяным, оштрафовали на 220 тысяч рублей и лишили прав
 
26.06.2018 [Общество]

Прощальные аккорды «Презентационно-сервисного центра Вологодской области»

4658
0
28.06.2018 [БлогоVO]

Куда показывает солнечное пятно в Страстную пятницу?

524
0
23.06.2018 [Обзор Прессы]

Реформа под прикрытием

2263
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика