Театры из Санкт-Петербурга и Перми стали победителями фестиваля «Голоса истории» в Вологде

Итоги XIV Международного театрального фестиваля «Голоса истории» объявили накануне в Вологде. Два главных приза фестиваля завоевали театры из Санкт-Петербурга и Перми.

По решению жюри, премию имени А.П. Свободина за наиболее яркое раскрытие средствами театра исторического события – диплом лауреата и памятный знак фестиваля вручили режиссеру Григорию Козлову за спектакль «Живи и помни» Санкт–Петербургского театра «Мастерская».

Премию А.В. Семенова за наиболее успешное освоение средствами театра историко-архитектурного пространства – диплом лауреата и памятный знак фестиваля получил Пермский театр «У моста» за спектакль «Макбет» (режиссер С.Федотов).

Напомним, «Голоса истории» проходили в Вологодской области с 19 по 27 июня. В этом году в программе приняли участие 23 театра из 11 регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Вологодской, Архангельской, Белгородской, Ульяновской, Челябинской областей, Республик Карелия и Хакассия, Пермского края и 4-х зарубежных государств: Чехии, Болгарии, Армении, Донецкой Народной Республики. В афише проекта показано 27 спектаклей, которые состоялись на площадках Вологды, Кириллова и Череповца, сообщает пресс-служба областного правительства.