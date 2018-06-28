Театры из Санкт-Петербурга и Перми стали победителями фестиваля «Голоса истории» в Вологде

28.06.2018 [Культура]

Итоги XIV Международного театрального фестиваля «Голоса истории» объявили накануне в Вологде. Два главных приза фестиваля завоевали театры из Санкт-Петербурга и Перми.

По решению жюри, премию имени А.П. Свободина за наиболее яркое раскрытие средствами театра исторического события – диплом лауреата и памятный знак фестиваля вручили режиссеру Григорию Козлову за спектакль «Живи и помни» Санкт–Петербургского театра «Мастерская».

Премию А.В. Семенова за наиболее успешное освоение средствами театра историко-архитектурного пространства – диплом лауреата и памятный знак фестиваля получил Пермский театр «У моста» за спектакль «Макбет» (режиссер С.Федотов).

Напомним, «Голоса истории» проходили в Вологодской области с 19 по 27 июня. В этом году в программе приняли участие 23 театра из 11 регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Вологодской, Архангельской, Белгородской, Ульяновской, Челябинской областей, Республик Карелия и Хакассия, Пермского края и 4-х зарубежных государств: Чехии, Болгарии, Армении, Донецкой Народной Республики. В афише проекта показано 27 спектаклей, которые состоялись на площадках Вологды, Кириллова и Череповца, сообщает пресс-служба областного правительства.

- Мероприятия программы посетили более 9 тысяч человек. Мне кажется, это досточно много. Но главное не в этой цифре, ведь фестиваль проводится не столько ради цифр, сколько ради зрителей. А зритель на сценических площадках был неравнодушен: есть разные, полярные точки зрения на постановки, и в этом смысле фестиваль свою задачу выполнил», - сообщил заместитель губернатора Олег Васильев. – Завершая XIV фестиваль «Голоса истории» мы начнем гтовится уже к XV. С точки зрения государственной политики в сфере культуры, для Вологодской области «Голоса истории» - знаковое событие, которое знают и ждут.

Тэги: Голоса истории
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

"Я до пенсии не доживу": что говорят вологжане о пенсионной реформе
Октябрьский мост в Вологде отремонтируют по проекту 2011 года и оставят двухполосным
В Череповце в салоне автобуса убили 35-летнюю женщину-кондуктора
В Вологде здание военного госпиталя выставили на аукцион всего за 2,7 млн рублей
Прощальные аккорды «Презентационно-сервисного центра Вологодской области»
В Вологде 1,5-годовалый мальчик ушел из детского сада во время "тихого часа"
Актеры Вологодского драмтеатра, защищающие Нанобашвили, встретились со СМИ
Федеральная таможенная служба выявила пропажу 1 млрд рублей при строительстве технопарка в Соколе
В Устюженском районе умерла двухлетняя девочка, выпившая оставленное взрослыми лекарство
«I’ll be back»: как рекламный щит в Вологде путешествует с одного незаконного места на другое
26.06.2018 [Общество]

Красный мост в Вологде будет ремонтировать ООО «СК Новый дом»

1920
2
27.06.2018 [Происшествия]

Прапорщика военной части в Федотово Вологодского района осудили условно за неявку на службу

1298
0
27.06.2018 [Общество]

Капитан воинской части в Федотово незаконно получил из бюджета 252 тысячи налогового вычета за покупку квартиры

1325
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Российскому Деду Морозу из Великого Устюга вручили новый паспорт
В Вологде врач областной детской клинической больницы умер на рабочем месте
Полковник ГУ МЧС по Вологодской области фиктивно устроил на работу мать своего знакомого
В Череповце 75-летний пенсионер отравился парами краски в кессоне
Актриса Ирина Горбачева приедет в Вологду на кинофестиваль VOICES
В Вологде коллекторское агентство оштрафовали на 52 тысячи рублей за смс-ки должнику
В Вытегорском районе водителя, который сел за руль пьяным, оштрафовали на 220 тысяч рублей и лишили прав
 
26.06.2018 [Общество]

Прощальные аккорды «Презентационно-сервисного центра Вологодской области»

4658
0
28.06.2018 [БлогоVO]

Куда показывает солнечное пятно в Страстную пятницу?

524
0
23.06.2018 [Обзор Прессы]

Реформа под прикрытием

2263
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика