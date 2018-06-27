Федеральная таможенная служба выявила пропажу 1 млрд рублей при строительстве технопарка в Соколе. Эти деньги на решение проблем моногорода выделил Промсвязьбанк под гарантии регионального правительства, на них должны были купить оборудование у западной компании, но оно в Вологодскую область так и не поступило, пишет РБК.

- В апреле 2018 года заместитель начальника Санкт-Петербургской таможни инициировал возбуждение уголовного дела по подозрению в уклонении от возврата валютных средств при строительстве технопарка в Вологодской области, об этом говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела (есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с материалами расследования), - пишет издание.

По закону «О валютном регулировании и валютном контроле», при осуществлении внешнеторговой деятельности участники сделки должны в сроки, предусмотренные договорами, обеспечить возврат денег в Россию за неввезенные товары.

«Участники сделки должны были осуществить этот возврат до августа 2017 года», — рассказал ​РБК собеседник, знакомый с материалами дела.

Правоохранительные органы оценили ущерб в €14,2 млн, то есть 1,02 млрд руб. по курсу ЦБ на день заключения сделки. Ущерб был причинен ПАО «Промсвязьбанк», выдавшему резиденту парка кредит под гарантии правительства региона. РБК отправил запрос в Промсвязьбанк с просьбой уточнить детали переговоров о предоставлении кредита на строительство индустриального парка. На причастность к уклонению от возврата денег следствие проверяет предпринимателя Валерия Телепнева, следует из постановления.

Ранее Промсвязьбанк выдал кредит на строительство технопарка «Сокол» ПАО под гарантии правительства Вологодской области, деньги перевели на счет западной компании для закупки деревообрабатывающего оборудования, оборудование получено не было, объяснил собеседник РБК в МВД.



19 апреля 2018 года Санкт-Петербургской таможней было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 193 УК России (уклонение от репатриации денежных средств в иностранной валюте). 28 апреля дело было направлено в Следственное управление УМВД России по Вологде для производства предварительного следствия. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств, если оно было совершено группой лиц по предварительному сговору, наказывается лишением свободы на срок до четырех лет, либо штрафом от 300 тыс. до 500 тыс. руб.





