В Вологде будут проводить занятия для больных сахарным диабетом

В Вологодской области 26 июня стартовала Всероссийская программа поддержки пациентов с сахарным диабетом «Каждый день – это Ваш день!». Ее цель – повышение эффективности лечения сахарного диабета II типа, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Сегодня диабет является одним из самых серьезных заболеваний. Количество пациентов с сахарным диабетом растет. Поэтому важность мероприятия очевидна. Программа реализуется в рамках подписанного в мае 2018 Меморандума о стратегическом партнерстве в области борьбы с неинфекционными заболеваниями. Одна из задач партнерства - помочь пациентам лучше контролировать свое состояние, повысить эффективность лечения и улучшить показатели терапии при сахарном диабете, - отметил замгубернатора Вологодской Олег Васильев. - Я надеюсь, что старт сегодняшней акции, в которой задействованы три структуры - государственная власть, общественная организация и коммерческая компания, послужит хорошим примером масштабного решения задач, посвященных одной из сложных проблем сферы здравоохранения. Хочу поблагодарить всех партнеров программы. И, если опыт будет успешным, хочу предложить его сделать традиционным».

Программа включает в себя цикл занятий в «Школе диабета» в течение нескольких месяцев в небольших группах. Пациенты узнают о базовых принципах рекомендуемого образа жизни, правильной диете, расчету дозы инсулина и другим жизненно важным навыкам. Спустя полгода проводится еще одно занятие, в ходе которого участники делятся изменениями в своей жизни, достигнутыми результатами, имеют возможность задать дополнительные вопросы тренеру, освежить свои знания. Обучение пациентов будет проводиться врачами-эндокринологами, которые прошли подготовку и сертификацию в Российской диабетической ассоциации.

«Для людей, живущих с сахарным диабетом, обучение играет ключевую роль в поддержании достойного качества жизни, - отмечает главный внештатный эндокринолог Вологодской области Холмская Нина Игоревна, - «Диабет можно взять под контроль и снизить вероятность серьезных осложнений. Благодаря программе еще большее количество пациентов получат необходимые знания для эффективного управления сахарным диабетом и в дальнейшем смогут самостоятельно применять их в жизни».

Занятия для пациентов с сахарным диабетом II типа будут проводиться в Вологодском региональном диабетологическом центре (г.Вологда, ул.Герцена, 42), а также в Вологодской областной клинической больнице №1»( г.Вологда, ул. Лечебная, 17).

Для дистанционного обучения и информирования разработан сайт программы shkoladiabeta.ru. Каждый пациент может пройти онлайн-обучение, посмотреть видеоуроки, посетить вебинары и задать вопрос специалисту. Круглосуточно работает «Горячая линия», которая поддерживает пациентов с сахарным диабетом. По телефону 8 800 200 6570 можно получить информацию о диабете.