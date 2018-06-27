Из бюджета Вологодской области потратят 4,5 млн на обучение будущих чиновников регионального правительства

Департамент государственного управления и кадровой политики Вологодской области заказал услуги по организации обучения руководителей, включенных в резерв управленческих кадров региона.

Около 10 человек (в условиях закупки прописано, что в обучении примут участие от 9 до 11 человек) высшего уровня кадрового резерва будут обучать по образовательной программе «Master of Puplic Administration» (MPA). На эти цели департамент заложил 4,5 миллиона рублей.

Те, кто входят в резерв, должны будут отучиться не менее 1500 академических часов, из них не менее 750 аудиторных занятий для каждого участника резерва. Общее количество обучаемых от 9 до 11 человек.

Обучение будет проходить в Москве и в Вологде с момента заключения контракта по ноябрь 2020 года.

В документах закупки, в частности, сказано, что «в рамках программы должны быть организованы теоретические и практические занятия, включая современные инновационные технологии обучения, активные формы проведения учебных занятий: мастер-классы, тренинги, деловые игры, кейс-стадии (система интерактивного преподавания, консультации с преподавателями)».

В рамках программы профессиональной переподготовки будут реализованы 5 модулей. Первый модуль, нацеленный на обучение основам государственного и муниципального управления, будет реализован с июля по сентябрь 2018 года. Второй модуль - обучение базовым профессиональным дисциплинам начнется в октябре 2018 года и продлится до декабря. «Резервы» будут изучать в это время экономику общественного сектора и социальное управление, управление экономикой и экономическим развитием, управление государственной и муниципальной службой, государственные и муниципальные финансы и бюджетное планирование, основы проектного менеджмента и управление инновациями.

Третий модуль, который именуется так же, как второй, включает в себя управление эффективностью и практику государственного и муниципального управления, проектное управление на государственной и муниципальной службе, формирование эффективной управленческой команды, информационные технологии и аналитические методы в государственном и муниципальном управлении, социальную политику. Эти дисциплины будущие чиновники областного правительства прослушают с января по июнь 2019 года.

В четвертый модуль входят специальные дисциплины, такие как современное состояние реформирования государственной службы Российской Федерации, кадровые технологии на государственной гражданской службе, государственные гарантии на государственной гражданской службе, технологии самоменеджмента в работе руководителя, имидж руководителя, деловой и служебный этикет, искусство публичного выступления, стратегия противодействия коррупции на государственной и муниципальной службе и т.д. Этим навыкам кадры будут обучаться с июля по декабрь 2019 года.

Пятый модуль включает в себя стажировку, в пределах Российской Федерации в органах государственной власти не ниже правительства Российской Федерации или отраслевых федеральных министерств или за рубежом. Стажировка продлится с января по июнь 2020 года.

Получается, что на одного обучающего из бюджета Вологодской области будет потрачено более 400 тысяч рублей. Программа МРА завершается итоговой государственной аттестацией.

На сайте департамента государственного управления и кадровой политики Вологодской области сказано, что основной целью проекта «Резерв управленческих кадров Вологодской области» является обновление руководящего кадрового состава, создание и подготовка профессионального ядра системы государственного и муниципального управления, способного выступить в качестве кадровой опоры при реализации среднесрочных и долгосрочных программ социально-экономического развития региона.

Проект направлен на определение перспективных кандидатов, обладающих необходимыми профессионально-деловыми, личностными качествами, добившихся высоких достижений и практических результатов в работе и вносящих значимый вклад в региональное и муниципальное развитие.

При том, что в кадровый резерв входят самые перспективные и опытные, переподготовка этих людей уже заложена в проект. Причем, не только с помощью обучения по программе «Master of Public Administration (МРА)», но и с помощью спецкурсов повышения квалификации, стажировок, участия в проектной деятельности в рамках конкурса «Инициатива».

Конкурсы на включение в кадровый резерв проходят постоянно, судя по его условиям, отбор достаточно жесткий. От людей требуется целый список умений и навыков, таких как ораторское искусство, выстраивание эффективных коммуникаций с широкой целевой аудиторией при разных условиях взаимодействия, контроль над эффективным использованием всех ресурсов, разрешение конфликтных ситуаций, использование инструментов консалтинга и т.д.

Стоит отметить, что управленцев готовят в нескольких вузах Вологодской области. Так, на экономическом факультете Вологодского государственного университета есть кафедра менеджмента, которая занимается подготовкой кадров по специальности «Государственное и муниципальное управление». Такое же направление подготовки есть на кафедре менеджмента в Череповецком государственном университете. В Вологде кроме этого работает филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

Назначения из кадрого резерва в правительстве Вологодской области происходят более-менее регулярно. Наиболее свежий пример - занявший пост начальник департамента дорожного хозяйства Вологодской области 33-летний Андрей Накрошаев. Он, несмотря на непрофильное, юридическое, образование и юный возраст, успел разобраться в тонкостях здравоохранения – работал в соответствующем департаменте, в страховании – работал в ФСС, ну и, конечно же, в дорогах – был главным советником управления дорожного хозяйства. В 2018 году вошел в кадровый резерв, и уже в мае стал главным по дорогам в области.