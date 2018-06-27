В Вологодской области охотников, помогающим егерям, поощрят льготами на получение лицензий

27.06.2018 [Общество]

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области сегодня приняли закон, согласно которому охотникам, которые заботятся о развитии животного мира, будет отдан приоритет в получении лицензий на отстрел диких животных.

- Сообщество охотников выступило с инициативой, чтобы тем, кто вносит свой вклад в регулировании численности волков, лисиц, енотовидных собак, кто делает солонцы, засевает поля, были предоставлены льготы. Это правильная идея, она нашла свое отражение в законодательстве многих субъектов, поэтому мы не могли не поддержать ее, – отметил член комитета по экологии и природопользованию Андрей Макаров. – Теперь, принятый нами закон дает право охотникам, готовым своим трудом и собственными средствами осуществлять природоохранную деятельность, проводить биотехнические мероприятия, иметь преференции при получении разрешений на отстрел бурого медведя, кабана и лося.

В законе указано, сколько лицензий будет предоставлено по каждому виду деятельности в процентном соотношении, так как ежегодно это число меняется.

- В ближайшее время Департаментом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области примет подзаконные акты, которые регламентируют участие охотников или целых бригад в мероприятиях по определению, поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов. Реализация закона предусмотрена с 1 декабря 2018 года, - добавил Андрей Макаров.

Тэги: охотники
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