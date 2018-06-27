В Вологодской области планируют увеличить производство мяса: в данный момент регион не может полностью сам себя обеспечить данным видом товара.

При этом уровень сельхозпроизводства региона в 2017 году позволил перекрыть собственную потребность населения области в молоке почти в 2 раза, в яйце – в 1,3 раза, в картофеле – в 1,3 раза.

- Мы видим, что сложившаяся ситуация показывает необходимость более интенсивного развития агропромышленного комплекса региона. Мы считаем, что основные усилия должны быть направлены на увеличение производства мяса и обеспечение населения области мясными продуктами наравне с молочной сферой. На совершенствование рыбохозяйственного комплекса с ведущим направлением – производства аквакультур. На разработку и реализацию мероприятий по выращиванию и переработке льна, что положительно повлияет не только на аграрный сектор, но и на имидж региона в целом, а также создание кластера по производству семенного картофеля в Устюженском районе, - отметил в своем выступлении перед депутатами ЗСО Олег Кувшинников.

Губернатор также отметил, что в прошлом году, благодаря введенной в 2014 году государственной поддержке из областного бюджета – субсидиям на прирост поголовья коров, удалось остановить спад и стабилизировать поголовье скота. В 2017 году завершена реализация пяти наиболее крупных инвестиционных проектов по строительству животноводческих комплексов.

По словам Олега Кувшинникова, потенциальным источником роста сельских территорий может стать вовлечение в оборот неиспользуемых земель. Правительством области разработан проект закона области о бесплатном предоставлении в собственность заброшенных земельных участков, так называемый «Вологодский гектар».

Сейчас прорабатывается механизм реализации, в том числе порядок подачи заявлений через готовящийся информационный ресурс, который будет работать на сайте правительства области. После парламентских каникул закон будет направлен в Законодательное собрание области для рассмотрения.