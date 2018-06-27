Пять полезных гаджетов для летнего отдыха

27.06.2018 [Новости компаний]

Лето – пора отпусков, путешествий и дачных выходных. Эксперты «МегаФона» сделали подборку мобильных устройств, которые помогут сделать отдых более ярким.

Портативная Bluetooth-колонка

Отдых с друзьями, приготовление шашлыка или садовые работы – все это намного приятнее делать под любимую музыку. Портативная акустическая система JBL Charge3 имеет компактный размер и удивительно мощный звук, подключается к смартфону и планшету через Bluetooth и работает до 20 часов без подзарядки. Устройство водонепроницаемо и станет идеальным компаньоном для поездок и путешествий. Просто добавьте музыку!

Штатив для селфи

Делиться по-настоящему яркими фотографиями будет проще с беспроводным моноподом – штативом Huawei AF15. Сделайте отпускное селфи, загрузите его с помощью мобильного интернета «МегаФона» в социальные сети или отправьте друзьям!

Фитнес-браслет

Этот гаджет проследит за вашим здоровьем, подскажет, сколько вы прошли шагов, посчитает пройденное расстояние. А также укажет, сколько сожжено калорий, и напомнит о времени упражнений.

Внешний аккумулятор

Если заряд батареи на смартфоне или планшете заканчивается, а доступ к источникам электроэнергии ограничен, на помощь придет портативное зарядное устройство. Например, доступный по цене аккумулятор Hiper Power Bank, Li-Pol.

Мобильный Wi-Fi-роутер

Интернет на даче для всей семьи? Легко! 4G-роутер «МегаФон MR150-5» позволит быстро создать локальную сеть на 8 устройств и работать без подзарядки до 6 часов. Роутер автоматически переключается между доступными сетями 4G/3G/2G, обеспечивая комфортный беспроводной доступ в интернет в любом месте, где есть сеть «МегаФона».

Все эти гаджеты доступны в интернет-магазине «МегаФона». Выбранные устройства можно заказать и забрать самостоятельно в одном из офисов продаж и обслуживания Вологды. Список адресов салонов можно посмотреть на сайте оператора. Уточнить наличие товара, а также проконсультироваться по вопросам приобретения устройств на сайте можно по бесплатному телефону 8 (800) 550 05 00.

 

 

Тэги: Мегафон
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

"Я до пенсии не доживу": что говорят вологжане о пенсионной реформе
Все выпускаемые в Вологде троллейбусы продают в другие города
Октябрьский мост в Вологде отремонтируют по проекту 2011 года и оставят двухполосным
В Череповце в салоне автобуса убили 35-летнюю женщину-кондуктора
В колониях Устюжны, Шексны и Вологды незаконно поощряли осужденных
В Вологде здание военного госпиталя выставили на аукцион всего за 2,7 млн рублей
Болельщики из Китая перепутали Вологду с Волгоградом
Прощальные аккорды «Презентационно-сервисного центра Вологодской области»
В Устюженском районе умерла двухлетняя девочка, выпившая оставленное взрослыми лекарство
В Вологде согласовали митинг КПРФ на 100 человек против пенсионной реформы
25.06.2018 [Происшествия]

В Кичменгско-Городецком районе во время купания утонул 11-летний мальчик

1728
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Пять полезных гаджетов для летнего отдыха
Капитан воинской части в Федотово незаконно получил из бюджета 252 тысячи налогового вычета за покупку квартиры
Центробанк отозвал лицензию у банка "Рублев"
В Вологодской области народным дружинникам будут выплачивать компенсации за ущерб здоровью
В Вологде с 2 июля ограничат движение автомобилей по улице Герцена из-за ремонта теплосетей
В Череповце предъявили обвинение 54-летнему мужчине, убившему кондуктора в салоне автобуса
Две новых детских площадки построили в Вологде
 
26.06.2018 [Общество]

Прощальные аккорды «Презентационно-сервисного центра Вологодской области»

3584
0
27.06.2018 [БлогоVO]

Социологический опрос в Белозерске: критика власти и отношение к массовым акциям

453
0
23.06.2018 [Обзор Прессы]

Реформа под прикрытием

2053
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика