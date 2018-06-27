Капитан воинской части в Федотово незаконно получил из бюджета 252 тысячи налогового вычета за покупку квартиры

В Вологде за мошенничество осудили служащего по контракту в воинской части № 49324-К (Федотово) капитана Александра Рыжих, сообщает Военный следственный отдел по Вологодскому гарнизону.

Судом и следствием было установлено, что в апреле 2016 и марте 2017 года мужчина, при подаче декларации 3-НДФЛ, скрыл от налоговой, что на покупку жилья он воспользовался не личными средствами, а государственной жилищной субсидией. В результате мужчина незаконно получил имущественный налоговый вычет на сумму 252 261 рубль.

- Свою вину Рыжих А. И. в совершении указанного преступления признал, сообщив, что при покупке жилья использовал только денежные средства жилищной субсидии, а при обращении в налоговый орган за получением налогового вычета данный факт от сотрудников налогового органа скрыл. В ходе предварительного следствия обвиняемый возместил причиненный государству ущерб в полном объеме, - сообщает Военный следственный отдел по Вологодскому гарнизону.

Вологодский гарнизонный военный суд признал мужчину виновным в мошенничестве и назначил ему наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей.