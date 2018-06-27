Центробанк отозвал лицензию у банка "Рублев"

27.06.2018 [Общество]

Коммерческий банк «Рублев», филиал которого расположен в Вологде на Козленской,2, лишился лицензии на осуществление операций. Такое решение было принято Центробанком утром 27 июня.

- Бизнес-модель АО КБ «РУБЛЕВ» была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. Формирование по требованию надзорного органа резервов, адекватных принятым рискам привело к полной утрате собственных средств (капитала), - говорится в сообщении ЦБ РФ.

Отмечается также, что ранее Банк России неоднократно применял в отношении организации меры надзорного реагирования, в том числе один раз вводил ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения.

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций также аннулирована лицензия на осуществление банком «Рублев» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В банке назначена временная администрация. Поскольку «Рублев» являлся участником системы страхования вкладов, все вклады до 1,4 млн рублей будут возвращены клиентам.

Тэги: банк, лицензии, центробанк
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