В Вологодской области народным дружинникам будут выплачивать компенсации за ущерб здоровью

В Вологодской области будут выплачивать денежные компенсации дружинникам, получившим травмы при исполнении обязанностей по охране общественного порядка. Соответствующий законопроект был принят сегодня на сессии ЗСО.

- С 2014 года действует федеральный закон об участии граждан в охране общественного порядка, кроме того, в 2014 году был принят наш областной закон, но, к сожалению, он не предусматривал конкретные меры поддержки дружинников. Между тем, в процессе своей деятельности они подвергаются такому же риску, как и сотрудники полиции, - рассказала председатель комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Лариса Кожевина.

Поправки, принятые сегодня в закон «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране общественного порядка на территории Вологодской области» предусматривают выплаты в случаях, если во время охраны общественного порядка здоровью дружинника будет причинен вред. Если он получит травмы, ему выплатят сумму от 50 до 300 тысяч рублей. В случае, если дружинник погибнет на службе обществу, то членам его семьи выплатят полмиллиона рублей.

В данный момент в Вологодской области работают более 140 народных дружин, они есть в каждом городе и каждом муниципальном районе.