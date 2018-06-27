В Вологодской области народным дружинникам будут выплачивать компенсации за ущерб здоровью

27.06.2018 [Общество]

В Вологодской области будут выплачивать денежные компенсации дружинникам, получившим травмы при исполнении обязанностей по охране общественного порядка. Соответствующий законопроект был принят сегодня на сессии ЗСО.

- С 2014 года действует федеральный закон об участии граждан в охране общественного порядка, кроме того, в 2014 году был принят наш областной закон, но, к сожалению, он не предусматривал конкретные меры поддержки дружинников. Между тем, в процессе своей деятельности они подвергаются такому же риску, как и сотрудники полиции, - рассказала председатель комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Лариса Кожевина.

Поправки, принятые сегодня в закон «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране общественного порядка на территории Вологодской области» предусматривают выплаты в случаях, если во время охраны общественного порядка здоровью дружинника будет причинен вред. Если он получит травмы, ему выплатят сумму от 50 до 300 тысяч рублей. В случае, если дружинник погибнет на службе обществу, то членам его семьи выплатят полмиллиона рублей.

В данный момент в Вологодской области работают более 140 народных дружин, они есть в каждом городе и каждом муниципальном районе.

- Дружинники очень активно принимают участие в охране общественного порядка, только в прошлом году они приняли участие в 2000 мероприятий, принимали участие по охране правопорядка местах проведения массовых мероприятий, более 1000 правонарушений было с их помощью выявлено. Также они принимают активное участие в поиске потерявшихся в лесу людей, органы полиции привлекают их к патрулированию, к обеспечению безопасности дорожного движения. К счастью, пока несчастных случаев с дружинниками не происходило, но мы решили предусмотреть соответствующую меру поддержки- рассказала Лариса Кожевина.

Тэги: дружинники
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