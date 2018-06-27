В Вологде с 2 июля ограничат движение автомобилей по улице Герцена из-за ремонта теплосетей

Со 2 июля по 31 августа на улице Герцена (участок от ул. Галкинская до ул. Марии Ульяновой) будет ограничено движение автомобилей. Это связано выполнением работ по реконструкции тепловых сетей. На эти цели "ТГК-2" планирует потратить 63 млн рублей.

- Мы направили в администрацию города Вологды план согласования движения по одной полосе и еще несколько вариантов, ждем, который из них они согласуют, - пояснили Newsvo в ТГК-2.

Кроме того, в указанный период времени будет отключено горячее водоснабжение административных зданий по адресам: ул. Герцена, 27, ул. Козленская, 8, 10, 30; ул. Пушкинская, 25, 25А. Обеспечение горячим водоснабжением жилого фонда и социально-значимых объектов будет производиться по временной схеме.