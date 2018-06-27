В Череповце предъявили обвинение 54-летнему мужчине, убившему кондуктора в салоне автобуса

27.06.2018 [Общество]

В Череповце суд арестовал 54-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве кондуктора автобуса №1. Ему предъявлено обвинение.

По версии следствия, около 7.15 часов 22 июня обвиняемый, с которым женщина-кондуктор рассталась незадолго до произошедшего после многих лет совместной жизни, встретил ее на конечной остановке автобусного маршрута на улице Боршодской в Череповце.

- Пока водитель выходил выбрасывать мусор, мужчина прошел за женщиной-кондуктором в салон автобуса и в ходе произошедшей ссоры, в ходе которой обвиняемый попытался убедить ее вернуться к нему, нанес потерпевшей ранения принесенным с собой кухонным ножом, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

На теле погибшей обнаружили около 12 колото-резанных ранений в области груди. Согласно заключению экспертов, она скончалась от повреждения сердца и легких.

Мужчина место происшествия покинуть не пытался, был незамедлительно задержан. По ходатайству следователей СКР ему судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Арестованному мужчине предъявлено обвинение.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ведется следствие.

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