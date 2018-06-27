Две новых детских площадки построили в Вологде

27.06.2018 [Общество]

В Вологде появились две новые детские площадки: одна спортивная и одна игровая. По данным сайта городской администрации, спортивная коробка появилась во дворе специальной коррекционной школы № 1 (улица Пирогова,43) , игровую площадку установили у детской городской больницы №1 (улица Благовещенская, 30). 

Площадь спортивной площадки составляет 150 кв. метров. Здесь ребята смогут играть в мини-футбол и баскетбол. Величина поля и уровень установленных колец учитывает способности учащихся. Специальное прорезиненное покрытие обеспечит безопасность: снизит риск травм при занятиях физической культурой. В школе есть дети, у которых нарушена координация движений. 

- Наши дети очень любят заниматься спортом, ездят на соревнования. Эта площадка повысит развитие игровых навыков у ребят, соответствуя их способностям, – директор специальной коррекционной школы № 1 Надежда Чистова. 

Игровая площадка у детской городской поликлиники № 1 Вологды на ул. Благовещенской, 30 - это подарок маленьким вологжанам от представителей бизнеса. На площадке: качели, горки и другие игровые конструкции. 

Обе площадки были возведены на средства бизнеса.

Тэги: детские площадки
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