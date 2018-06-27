Две выпускницы в Вологодской области сдали ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов

Два выпускницы в Вологодской области получили 100 баллов по обществознанию. Одна школьница из МБОУ «Юровская школа» (Грязовецкий район), другая - из МАОУ «Общеобразовательный лицей «АМТЭК» (г. Череповец).

Минимальное количество баллов на ЕГЭ по обществознанию (42 балла) не набрали 150 человек, сообщает областной департамент образования.

Напомним, ЕГЭ по обществознанию выпускники в Вологодской области сдавали 14 июня этого года. Всего в экзамене приняли участие 2260 человек. Для проведения ЕГЭ было открыто 34 пункта. Контролировали процедуру проведения экзамена в ППЭ 104 общественных наблюдателя, в том числе 12 наблюдателей в ситуационном центре. Проверяла ответы на задания по обществознанию комиссия из 31 эксперта, в состав которой вошли преподаватели школ и высших учебных заведений.