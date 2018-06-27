В Вологде 1,5-годовалый мальчик ушел из детского сада во время "тихого часа"

В Вологде следователи проводят проверку по поступившим из органов прокуратуры материалам о факте обнаружения на улице 1,5-годовалого мальчика. Ребенок покинул помещение частного детского сада на улице Зосимовская областного центра.

- По данным следствия, 8 мая 2018 года около 13 часов во время «тихого часа» 1,5-годовалый воспитанник детского сада вышел через незапертую дверь на улицу, где был обнаружен прохожим. Мужчина отвел ребенка обратно в учреждение, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, выясняются причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.