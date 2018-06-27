Актеры Вологодского драмтеатра, защищающие Нанобашвили, встретились со СМИ

Актеры Вологодского драмтеатра, выступающие в защиту уволенного с должности худрука Зураба Нанобашвили, провели пресс-конференцию в Вологде. Она прошла в конференц-зале гостиницы "Атриум".

- Ситуация очень неоднозначная и, наверное, нам бы хотелось, чтобы с вашей помощью, нам дали разъяснения, что произошло и что будет дальше с театром. Ведь никто этого не знает. Этот нехороший скандал, который подняли в СМИ, он отразился не только на художественном руководителе, он отразился на театре, он отразился на Вологодской области, - обратился к журналистам актер Вологодского драмтеатра Владимир Таныгин.

По словам актеров, до сих пор представители департамента культуры Вологодской области, который является учредителем театра, не проводили встреч с труппой. При том, что еще 14 июня замгубернатора Олег Васильев пообещал провести такую встречу «в ближайшее время».

На встрече со СМИ актеры также высказались в поддержку Зураба Нанобашвили и выразили сожаление, что он покинул должность худрука. Многие говорили о том, что за 17 лет, пока он руководил труппой, многое изменилось в лучшую сторону, и дальшейшая судьба театра без этого руководителя вызывает у них опасения.

О том, что стало причиной расторжения трудового договора, а именно об обвинениях в сексуальных домогательствах, предъявленных Нанобашвили студентками, эта часть труппы предпочитает не говорить, мотивируя свою позицию тем, что этой сферой занимается следственный комитет, и он свою оценку действиям мужчины уже дал. Напомним, следственное управление подтвердило факт сексуальных домогательств к студенткам, однако уголовное дело не было возбуждено, так как девушки старше 16 лет. Актеры считают, что 12 их коллег, которые после этого заявили, что не хотят работать с Зурабом Нанобашвили и написали соответствующие заявления в департамент культуры, поступили неправильно. Актриса Наталья Абашидзе в своем выступлении сравнила драмтеатр с большой семьей, «сор из избы» в которой выносить не принято, и добавила, что если коллег что-то не устраивало, они могли уволиться.

- То, что его (ред. - Зураба Нанобашвили) еле-еле терпят артисты, это неправда. У каждого из нас есть семьи, у кого не было каких-то перипетий? Маленького или большого характера? Семья есть семья, дом есть дом. Может быть какая-то недосказанность, непонятость. Сели, разобрались, решили,- считает Наталья.

Напомним, актеры, подписавшие письмо в департамент культуры, рассказали Newsvo, что не могли бы работать больше с Нанобашвили:

- Мы не «не хотим». Мы не можем. Здесь нужно пояснить, что такое режиссер для актера. Это человек, ведущий за собой актеров, он должен быть примером нравственного человека. Должность художественного руководителя подразумевает создание условий для творческого роста актеров. Он должен способствовать сохранению в коллективе благоприятного морально-психологического климата. Это, к слову, выписка из должностной. инструкции художественного руководителя театра. Естественно, обо всем этом в нашей ситуации не может идти и речи.

Как рассказала Newsvo эта часть труппы, при общении с ними режиссёр позволял себе, например, такие фразы: "Хорошо, что я об тебя ноги не вытираю!".

Те актеры, которые организовали 26 июня встречу со СМИ, сказали, что театр для них - семья. Между тем, они почему-то не уведомили о встрече с журналистами других актеров - тех, что не хотели продолжать работать с Нанобашвили. Напомним, в департаменте культуры сказали, что в драмтеатре будет выбран новый худрук, на эту должность обьявлен конкурс.