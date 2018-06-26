В Великоустюгском районе из-за удара молнии сгорела баня

26.06.2018 [Происшествия]

В Великоустюгском районе накануне сгорела частная баня. По предварительной версии, пожар в бане начался после удара молнии.

- В 19:34 поступило сообщение о возгорании частной бани площадью 2 на 3 метра в поселке Сусоловка на улице Комсомольская, 4. Через две минуты пожарные были на месте. К 8 часам вечера пожар был полностью локализован,- рассказали в пресс-службе УМЧС по Вологодской области.

В результате пожара повреждены наружные стены бани по всей длине и облицовка стены расположенного неподалеку жилого дома. Пострадавшие оценили свой ущерб в 50 тысяч рублей. 

Тэги: молния, пожар
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