Владимир Сверчков через суд вернул себе должность директора предприятия «Устьелес»

26.06.2018 [Общество]

Владимир Сверчков выиграл апелляционный суд и доказал,  что должности директора сокольского предприятия «Устьелес» его лишили незаконно. Об этой истории Newsvo подробно писал в начале июня.

В течение этой недели предприниматель должен получить решение суда на руки.

По  словам бизнесмена, то, что произошло с «Устьелесом» - рейдерский захват. Напомним, что Владимира Сверчкова лишила своей должности Любовь Ганина –  тетя известного сокольского бизнесмена, занимающегося заготовкой леса, Сергея Попова. Он был замешан в нескольких уголовных делах, в том числе проходил по делу Михаила Романова. У Ганиной было 52% акций в ООО «Устьелес», это позволило ей принять единоличное решение по смене директора.

На место Владимира Сверчкова был назначен Денис Лиукконен – бывший сотрудник уголовного розыска сокольской полиции. Пока прежний владелец «Устьелеса» отстаивал свои права в суде, предприятие, по сути, разграбили.

«Предприятие обескровлено. Продукция вся вывезена подчистую. Техника сожжена. У предприятия появилась кредиторская задолженность, то есть его хотели обанкротить. Проблем сейчас придется решать много. С предприятия даже вывезен бетонный завод. Его нашла полиция на базе Сергея Попова», - пояснил Владимир Сверчков Newsvo.

Бизнесмену пришлось пройти несколько судов, чтобы вернуть предприятие. Последний состоялся 19 июня. Сергей Попов на данный момент находится под стражей. В отношении него ведутся следственные мероприятия.

Тэги: УстьеЛес
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