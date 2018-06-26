Вологжанин Илья Марсов завоевал серебро международных соревнований по пулевой стрельбе

Вологжанин Илья Марсов завоевал серебряную медаль на Кубке мира по пулевой стрельбе. Соревнования среди юниоров по пулевой и стендовой стрельбе проходят в эти дни в немецком городе Зуль.



Сборная России, за которую выступали Илья Марсов, Григорий Шамаков и Денис Гончаренко, заняла второе место в пулевой стрельбе из пневматического оружия, с расстояния 10 м. Первое место заняла сборная Индии, тройку лидеров замкнули китайцы. Всего в соревнованиях приняло участие 20 команд из 18 стран мира.