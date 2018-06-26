Красный мост в Вологде будет ремонтировать ООО «СК Новый дом»

26.06.2018 [Общество]

В Вологде определили подрядчика на капитальный ремонт Красного моста – им стало ООО «СК Новый дом». Эта фирма также занимается благоустройством Фрязиновского парка и возводит садик-долгострой в Устюжне.

Согласно данным сайта госзакупок, всего на аукцион было принято две заявки, но одну из них  признали не соответствующей, и в итоге фирма, ее подавшая, до торгов допущена не была. Таким образом, ООО «СК Новый дом» оказалось единственным участником аукциона. Комиссия городской администрации, рассмотрев заявку компании, пришла к выводу, что она соответствует всем требованиям, и посчитала возможным заключить госконтракт на ремонт Красного моста с организацией.

Напомним, электронный аукцион по поиску подрядчика на ремонт Красного моста администрация города объявила в начале июня. Начальная (максимальная) цена контракта – 17,6 млн рублей. Это почти в три раза меньше, чем планировалось потратить на эти работы ранее. Так, 17 мая мэр Вологды Сергей Воропанов озвучил сумму в 51 млн рублей. Он сказал, что на эти деньги заменят фундамент и опоры входных групп - их планировали полностью обновить и выложить гранитной плиткой. Также собирались заменить покрытие по всей длине моста, уложить гидроизоляцию, установить новое ограждение, освещение и декоративную подсветку моста.

Из городского бюджета на эти цели выделили 20 млн рублей, остальную часть суммы местные власти планировали получить из областного бюджета, но им отказали.

В итоге большая часть вышеперечисленных работ в аукцион не вошла. Согласно техническому заданию госзакупки, в список работ по контракту входит разборка существующих береговых опор и монтаж новых конструкций, устройство их гидроизоляции, демонтаж старых и строительство новых лестничных сходов и их ограждений. По всей видимости, будет произведен ремонт только входных групп моста, без обновления покрытия по всей его длине. Все работы необходимо будет провести в срок до 27 августа. Понтонный мост на время ремонта в городской администрации решили не возводить

Тэги: Красный мост, ремонт мостов
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