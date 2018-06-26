Четыре фильма программы кинофестиваля VOICES покажут в Череповце

Специальные показы кинофестиваля молодого европейского кино пройдут в Череповце с 5 по 7 июля. В этом году там покажут четыре фильма: конкурсный «Дом» (реж. Фин Трох, Бельгия), фильм из «Балканского фокуса» - «Чарльстон» (реж. Андрей Крецулеску, Румыния, Франция), а также два фильма Веры Глаголевой «Не чужие» и «Две женщины». Специальный показ последнего состоится в усадьбе Гальских. Фильм представит лично продюсер Наталья Иванова, сообщает сайт фестиваля.

Билеты можно приобрести в кассах «Дома музыки и кино» по цене 100 рублей. Билеты на фильм «Две женщины» — в усадьбе Гальских. Иностранные фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.