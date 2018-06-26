Прощальные аккорды «Презентационно-сервисного центра»

Наталья Рюмина

«Презентационно-сервисный центр Вологодской области», который к осени собираются реорганизовать, продолжает удивлять своими госзакупками. Newsvo проанализировал некоторые из них.

Сувениров много не бывает

Напомним, что несколько лет центр занимался закупками сувениров и услуг по проведению мероприятий. Целесообразность аукционов остается под вопросом. Конкурсы центра выигрывают всегда одни и те же предприниматели и фирмы. О некоторых мероприятиях никто никогда не слышал, а сувениры на одном из них журналистам никто так и не показал.

После многочисленных публикаций в СМИ по поводу работы ПСЦ, губернатор Вологодской области заявил о том, что центр будет объединен со своим правопреемником - управлением по эксплуатации зданий.

Однако до сентября ПСЦ будет работать как автономное учреждение. Пока центр не закрылся, он успевает делать закупки. Так, 7 июня на сайте госзакупок появился аукцион на поставку сувенирной продукции. Максимальная цена контракта – 795 тысяч рублей. В итоге победителем аукциона стала ООО "Выставка-сервис", предложив выполнить контракт за 775,6 тысяч рублей.

За эти деньги презентационно-сервисный центр планирует закупить 10 красных термосов с золотистой крышкой и с изображением товарного знака Правительства Вологодской области. Средняя стоимость термоса 2310 рублей. 20 сувенирных наборов со стаканами с декоративной отделкой из бересты и 20 сувенирных деревянных футляров с кубиками из стеатита. Их средняя стоимость более полутора тысяч рублей.

Так же в закупке указаны 50 фарфоровых статуэток с ручной росписью, средней стоимостью 3300 рублей каждая; 500 блокнотов и 500 брелоков в виде деревянных кубиков; 9 декоративных панно из бересты, выполненных в традиционной шемогодской резьбе; 30 кружевных панно, выполненных в технике традиционного ручного кружевоплетения; 1000 значков и 100 сувенирных наборов, состоящих из ручки, брелока и упаковки.

8 июня состоялся аукцион на поставку для ПСЦ 500 штук ковровых дорожек. Победителем данного аукциона стала ИП Швецова Юлия Сергеевна, предложив сумму за контракт – 82 962 рубля.

Центром заказаны услуги по проведению мероприятий. Два аукциона на сумму более 4 миллионов рублей выиграли излюбленные подрядчики ПСЦ – ООО «Марс» и ИП Баженова Надежда Владимировна.

Вместе ярче!

19 июня ООО «Марс» выиграла конкурс ПСЦ на «оказание услуг по обеспечению организации» участия Вологодской области в IV Международной специализированной выставке "Импортозамещение" и в Российской агропромышленной выставке "Золотая осень-2018". Сумма контракта - 2 200 834,44 рублей.

В условия контракта входит оформление пространства, отражающее «основные направления развития импортозамещения Вологодской области». Оформление состоит из двух блоков. Первый представлен информацией об основных предприятиях, выпускающих импортозамещающую продукцию. В качестве единого визуального центра композиции использован товарный знак правительства Вологодской области «Вологодская область – Душа Русского Севера». Второй блок – переговорный, с наличием необходимого оборудования для проведения деловых встреч, переговоров из расчета на 8 человек. Третий - навигационный блок. Это четырехгранный подвесной модуль с фризовой надписью и прожекторами для освещения.

Чтобы все это довезти до места, ПСЦ заказал два грузовика.

На «Золотую осень» так же запланировано два автобуса и стенды.

Индивидуальный предприниматель Баженова Надежда Владимировна выиграла аукцион на проведение четырех мероприятий:

- Мероприятие, посвященное Дню флага Российской Федерации

- Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе ярче»

- Выставка «Природа Вологодской области»

- Выставка технологий социальной работы в рамках празднования Дня пожилых людей.

Особенно впечатляюще выглядит праздник Дня флага, ведь на него планируется заказать 15 дымовых пушек: 5 белых, 5 синих и 5 красных и комплект радиоуправляемого летательного аппарата.

Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе ярче» должен пройти с использованием 4 прожекторов и прожектором динамического света. Видимо, чтобы сберечь энергию. Так же на фестивале планируется сделать дом-лабиринт прямоугольной формы без крыши, состоящий их двух отзеркаленных квартир с внутренними перегородками.

На проведение фестиваля заказано 200 приглашений, 100 раскрасок, 100 блокнотов и ручек с символикой фестиваля, 600 значков и 100 футболок.

Не менее скромно пройдет выставка «Природа Вологодской области». Кофе-брейки, стенды, бесшовные видеостены, столы – все это числиться в заказе. Не забыл ПСЦ и про промо-наборы, в которые входит панно декоративное и пакет. Их заказано 63 штуки.

Напомним, в мае этого года на одном из мероприятий журналистам Newsvo так и не смогли показать подобные промо-наборы, заказанные к одному из мероприятий департамента кадровой политики Вологодской области.

На выставку природы ПСЦ заказал так же 32 метра коврового покрытия. Стоит отметить, что ковровыми покрытиями, которые заказывает центр в рамках исполнения контрактов можно уже застелить несколько улиц города. Только ООО «Марс» в рамках различных контрактов поставила их для учреждения 724 квадратных метра.

50 чайных наборов и 250 приглашений должны поступить на выставку технологий социальной работы в рамках празднования Дня пожилых людей. Так же ПСЦ опять заказал свои любимые столы – 25 обычных и 15 столов-подиумов.

Кто платить будет?

При этом центр еще не оплатил работу фирмы «Шалаевский и партнеры», которая пробилась сквозь постоянных подрядчиков и выиграла аукцион на проведение «Золотой осени» в прошлом году. ПСЦ всеми силами препятствовал компании в реализации контракта. Сначала госучреждение заявило об одностороннем отказе, а затем пыталось уйти от исполнения обязательств по контракту, заявив, что подрядчик сорвал контракт.

После того, как «Шалаевский и партнеры» доказали, что контракт не был сорван, они обратилось с исковым заявлением в суд к КУ ВО «Презентационно-сервисный центр» о взыскании задолженности (основного долга, пени и штрафа) по Государственному контракту от 29 сентября 2017 года.

Взыскать компания планирует 2 763 700 рублей 39 копеек, в том числе:

- 2 561 037,00 рублей – основной долг по Государственному контракту № 106 от

29 сентября 2017 г.,

- 138 637, 46 рублей – пени за просрочку оплаты оказанных услуг за период с

03 ноября 2017 года по 14 июня 2018 года,

- 64 025,93 рубля – штраф за ненадлежащее исполнение обязательств.

При недостаточности денежных средств у КУ ВО «Презентационно-сервисный центр» в порядке субсидиарной ответственности компания попросила суд произвести взыскание с правительства Вологодской области за счет казны региона. Суд удовлетворил ходатайство о привлечении правительства Вологодской области в качестве субсидиарного ответчика. Что интересно, представители правительства и ПСЦ на заседание не явились.

Кроме всего прочего, фирма обеспечила контракт «Золотой осени» банковской гарантией на сумму 256 103 рубля 70 копеек. Данная гарантия обеспечивает исполнение контракта. Если контракт не исполнен, заказчик вправе потребовать гарантию от банка, а подрядчик -ее оплатить. Ирина Павловна Серова, директор центра, получила гарантию от банка сразу, как подписала односторонний отказ от контракта.

Так как этот отказ был признан незаконным, деньги госучреждение должно будет вернуть. Пока их банк не получил. На сумму уже набежали пени. Теперь правительству области из бюджета придется заплатить банку 417 744 рубля 38 копеек, в случае, если ПСЦ не расплатится по гарантиям.

Судя по тому, что «Презентационно-сервисный центр» попросил суд привлечь свидетелей к делу, выплачивать деньги за госконтракт он не намерен.