В Вологде алиментщик прятался от приставов на балконе

26.06.2018 [Общество]

В Вологде судебные приставы разыскали мужчину, накопившего полумиллионный долг по алиментам, на балконе квартиры его новой семьи. 

Вологжанин не выплатил около 566 тысяч рублей на содержание своего несовершеннолетнего сына, к судебному приставу не являлся. В итоге работник службы оформил постановление о принудительном приводе, однако найти мужчину не удавалось. Последний выход на адрес, где проживал должник вместе со своей новой семьей, оказался удачным.

- В квартире по улице Яшина алименщик проживал с новой семьей — женой, сыном и тестем. Последний и открыл дверь судебному приставу, пояснив, что зятя нет дома. Когда работники ведомства  прошли в квартиру, чтобы в рамках исполнительного производства проверить имущественное положение должника, то обнаружили неплательщика алиментов, спрятавшегося на балконе. При этом, тесть, увидев мужа дочери сказал, что  впервые видит данного человека, - сообщает пресс-служба УФССП по Вологодской области.

Сам алиментщик настаивал, что в данной квартире не живет, а лишь зашел в гости, чтобы проведать сына. Работники ведомства попросили его предоставить паспорт, однако должник принес водительское удостоверение. Достал его мужчина из автомобиля, припаркованного через несколько домов от места жительства. Как оказалось позднее, машина оформлена на его новую супругу.

В отношении алиментщика составили протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ и задержали его до заседания суда. Ночь мужчина провел в камере административного содержания, а наутро по решению суда получил 10 суток административного ареста за уклонение от уплаты алиментов.

Тэги: приставы, алиментщики
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