Музей кружева Вологды проводит онлайн-занятия с пациентами областной детской больницы

26.06.2018 [Общество]

В Вологде стартовал совместный проект Музея кружева и благотворительного фонда «Хорошие люди» «Музей рядом». В рамках проекта сотрудники музея проводят онлайн-занятия для ребят, которые находятся на длительном лечении в Вологодской областной детской больнице.

Ознакомительное занятие прошло в главной галерее Музея кружева. Научный сотрудник Анастасия Пащенко рассказала ребятам о шедеврах вологодских кружевниц. Также дети узнали, как создаётся тонкий кружевной узор: Анастасия Валерьевна показала свою работу над снежинкой в прямом эфире. В ознакомительном занятии приняли участие 20 детей. Все они получили творческое задание, курировать которое будут уже в больнице волонтёр фонда и врачи-воспитатели, сообщает пресс-служба Вологодского музея-заповедника.

- Одна из сложностей этих сеансов в том, что нет прямого контакта с посетителем. Во многом приходится работать интуитивно, применять весь опыт работы с детьми, учитывать, на что они обычно обращают внимание и что им интересно, – рассказала Анастасия Пащенко.

Всего в течение полугода организаторы планируют провести шесть сеансов. Детей ожидают знакомство с историей европейского и русского кружевоплетения, его техниками, материалами и инструментами.

Как сообщают организаторы, финальное занятие будет по-настоящему сказочным: в кружевных узорах ребята найдут героев из произведений Александра Пушкина, раскрасят рисунок панно «Золотая рыбка» и загадают желания. После серии сеансов участники будут знакомы со всей экспозицией Музея кружева.

Тэги: благотворительность, хорошие люди, дети
Фото Вологодского музея-заповедника/ vk.com
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