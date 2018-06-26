Замдиректора школы №1 в Вологде, со здания которой глыба снега упала на ребенка, обвинили в халатности

В Вологде завершилось расследование уголовного дела по факту падения глыбы снега на ребенка с крыши неэксплуатируемого здания школы №1. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Следователи отмечают, что обвиняемая, являясь должностным лицом, ответственным за соблюдение требований безопасности и обеспечение надлежащего состояния здания школы, ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение требований правил благоустройства и за то, что крыши школьных зданий не очищались от снега и льда.

- Она достоверно знала, что крыша здания является скатной и во время оттепели с неё соскальзывают и падают на тротуар общего пользования снежно-ледяные массы, скопившиеся за зимний период. Между тем, обвиняемая не предприняла мер по своевременной очистке крыши здания и элементов фасада от снежно-ледяных масс, сосулек, снежных наростов, нависающих над тротуаром общего пользования и представляющих угрозу здоровью людей. Также ею не обеспечено и выставление сигнального ограждения, предупреждающего об опасности, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Напомним, 2 апреля около 12 часов с крыши неэксплуатируемого здания школы №1 на проходившего мимо третьеклассника свалилась снежная глыба. Мальчик был доставлен в больницу, где медики обнаружили у него открытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом ребер и другие повреждения, которые в совокупности расцениваются как тяжкий вред здоровью.