Вологодская областная библиотека объявила конкурс фотографий «читающих» котов

26.06.2018 [Культура]

Вологодская областная библиотека приглашает всех желающих принять участие в фотоконкурсе «Коты и книги».

Для этого необходимо сфотографировать своего домашнего питомца, кота, за «чтением» литературы, медитирующего на книгах или совместно с хозяином изучающего любимые произведения. После этого нужно разместить фото в официальной группе библиотеки «ВКонтакте» в  альбоме «Коты и книги».

Организаторы сообщают, что по итогам фотоконкурса выберут трех победителей. Первого определят по количеству голосов - лайков - за фото, еще двух выберут сотрудники библиотеки.

«Поймать» кота за чтением и разместить фото в группе можно с 1 по 31 июля.

Тэги: библиотека, фотоконкурс, коты
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