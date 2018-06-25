Череповчанин Кирилл Лужинский завоевал золото первенства России по легкой атлетике среди юниоров
25.06.2018 [Спорт]
Череповчанин Кирилл Лужинский завоевал золото первенства России по легкой атлетике среди юниоров: соревнования завершаются сегодня в Челябинске. Спортсмен, представляющий Вологодскую область и Санкт-Петербург, одержал победу на дистанции 400 метров.
В общекомандном зачете сборная Вологодской области вошла в пятерку сильнейших среди команд Второй лиги.
Напомним что год назад на четырехсотметровой дистанции Кирилл занял 8 место.
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