Череповчанин Кирилл Лужинский завоевал золото первенства России по легкой атлетике среди юниоров: соревнования завершаются сегодня в Челябинске. Спортсмен, представляющий Вологодскую область и Санкт-Петербург, одержал победу на дистанции 400 метров.



В общекомандном зачете сборная Вологодской области вошла в пятерку сильнейших среди команд Второй лиги.



Напомним что год назад на четырехсотметровой дистанции Кирилл занял 8 место.