Выставка народных промыслов Ганзейских городов откроется в Вологде 29 июня

29 июня в "Красном углу" в Вологде откроется экспозиция народных промыслов русских Ганзейских городов. В центре культуры уже появились деревянная тарелка с вологодской резьбой из Великого Устюга, льняная «Сударушка» из Белозерска, метровая кукла «Берегиня» из Порхова, деревянные статуэтки и тканые полотенца. Коллекция дополнится изделиями кузнечного и ювелирного промысла.

Как сообщает пресс-служба администрации города, представители союза русских Ганзейских городов передают все изделия Вологде в подарок.

-Экспозиция народных промыслов Русских Ганзейских городов появилась не случайно. Каждый их городов Союза, который принимает у себя фестиваль, оставляет о нем какое-либо напоминание. В других городах появились библиотека, выставка и даже ганзейский фонтан. Вологда решила «удивить» коллекцией промыслов, – рассказала начальник отдела межмуниципальных связей и туризма Администрации города Вологды Ирина Петрова.

Будет несколько вологодских изделий от гончаров, кружевниц, резчиков по дереву и керамистов. Планируется, что выставка превратится в настоящий Ганзейский музей. Площадка его размещения сейчас обсуждается.Экспозиция народных промыслов станет частью масштабной выставки «Города Ганзы», которая будет работать в «Красном углу» в VIII Русских Ганзейские дни.

Также в Вологде будут работать две ганзейские фотовыставки. Первая - в ЦК "Красный угол". Это авторские снимки быта ганзейских городов во времена средневековой Руси.

Вторая выставка - передвижная. Она была создана в прошлом году в Великом Новгороде – столице Русской Ганзы. В год 25-летия российского участия в Ганзейском Союзе прошел конкурс фото городов России и Европы, которые входят в Ганзейский союз Нового времени. Выставка объединяет снимки, отражающие историю, культуру и экономику не только русской, но и зарубежной Ганзы, например, таких городов, как Берген, Любек.

В следующем году эта экспозиция украсит IX Русские ганзейские дни в Пскове. Вместе с фотовыставкой туда отправится и связка кованых ключей – символ Союза городов Русской Ганзы. В прошлом году Вологда получила эту связку на VII Русских ганзейских днях, которые прошли в Тихвине. Торжественная передача связки ключей представителям Пскова состоится на закрытии VIII Русских ганзейских дней 1 июля в 14.00.

«Ключи означают доступ к культурной, экономической, торговой и туристической сферам каждого из городов Ганзейского союза. Сейчас в руках у Вологды есть ключи ко всему Союзу Русских городов. Это значит, что мы укрепим эти связи и откроем для себя новые пространства, а также примем у себя гостей», – пояснила начальник Управления культуры и историко-культурного наследия Вологды Елена Доможирова.

На Русские Ганзейские дни в Вологду придут представители 10 российских городов, которых в средние века объединял торговый союз. Центральным событием станет ганзейское шествие. 400 участников в костюмах пройдут под звон колоколов от памятника 800-летию до Кремлевской площади.